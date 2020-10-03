Останки погибшего орловского солдата привезли на родину

3.10.2020 | 13:37 Новости, Общество

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Церемонии передачи останков и захоронения прошли в Ливенском районе.

Как сообщает администрация города Ливны, церемония передачи останков прошла возле братского захоронения, расположенного на улице Воронежской в этом райцентре. Останки погибшего орловского солдата торжественно передали его родственникам.

Речь идет об уроженце слободы Беломестное Ливенского района Григории Федоровиче Минаеве. Несколько недель назад его останки были обнаружены членами поискового отряда «Добровольцы памяти» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Орловский солдат погиб в годы Великой Отечественной войны в районе деревни Гусино Старорусского района Новгородской области.

Поисковикам удалось не только установить личность павшего красноармейца, но и найти его родственников. Они выяснили, что у воина была семья, двое сыновей. Привезенный спустя более чем 70 лет после гибели на родину солдат был с почестями похоронен на мемориале «Ливенский щит» в деревне Жерновка Ливенского района. Вместе с ним были захоронены останки еще 11 безымянных бойцов Красной Армии, поднятых членами поискового отряда «Подвиг».

ИА «Орелград»

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