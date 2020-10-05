«Онлайн-пресс-конференция» Клычкова — полный провал. Не ответил ни на один актуальный вопрос, зато вспомнил сквер Ермолова

Про ярмарки и вырубку деревьев в парке Победы — ни слова.

5 октября состоялась «онлайн-пресс-конференция» губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Она анонсировалась как подведение итогов трехлетнего нахождения коммуниста во главе Орловщины.

В анонсе от пресс-службы утверждалось, что зрители и журналисты могли задать вопрос губернатору, заранее написав его в комментариях к анонсу трансляции — либо в ходе самого мероприятия. По факту «онлайн-пресс-конференция» превратилась в интервью Клычкова лояльным СМИ, в ходе которого губернатор не получил ни одного неудобного или актуального вопроса.

Пресс-конференцию вели ведущие ОГТРК и «Первого областного». Они начали с вопроса, в чем заслуга власти, на что Клычков привел информацию об увеличении доходов бюджета Орловской области. Позже в ходе интервью он прибавил к этому сокращение госдолга благодаря рефинансированию кредитов — в общем, то, что губернатор повторяет из раза в раз.

В ответ на вопрос об ударе коронавируса по бюджету Клычков заявил, что властям пришлось свернуть некоторые мелкие проекты, но крупные остались. Конечно же, имелось в виду благоустройство — и Детский парк, на фоне которого проходила пресс-конференция. «Многие говорили, в том числе и в правительстве — это не то, на что нужно тратить деньги в этом году <…> Но посмотрите, сколько детей здесь получают радость — это, может быть, лучшая вакцина от коронавируса», — изрек губернатор. К слову, даже зажиточная Москва на фоне пандемии свернула проекты по перекладыванию плитки — но в Орле особый путь.

Благоустройству, любимой теме Клычкова, вообще посвятили довольно много времени. Губернатор вспомнил раскритикованный проект сквера Ермолова, дав понять, что будет и дальше продавливать его реализацию. Сквер Ермолова будет «хорошим обрамлением» центральной части Орла, считает Клычков — но это проект «даже не 2021 года, а нескольких лет». «Я предвкушаю комментарии про «клычковские фонтаны», но это ведь действительно красиво», — заключил глава региона.

При этом Клычкову так и не задали вопрос о парке Победы. Общественники обратили внимание, что там спиливают деревья — при этом зона является заповедной, поэтому работы должны быть согласованы с горсоветом. Задавать такие вопросы в трехлетнюю годовщину пребывания губернатора в регионе, видимо, означает портить ему праздник.

В свои успехи Клычков записал и создание особой экономической зоны. Как уже неоднократно писал «Орелград», работа по созданию ОЭЗ во Мценском районе началась еще при губернаторе Вадиме Потомском. Он успел не только начать переговоры с правительством, но и определиться с местом под ОЭЗ. Довести дело до ума прошлому областному правительству помешал глобальный экономический кризис в стране, из-за которого массово сворачивались инвестпроекты, а создание ОЭЗ в России было временно прекращено. Решение о запуске ОЭЗ также было принято на федеральном уровне.

На массовые вопросы о закрытии ярмарок Клычков тоже не ответил — они и не прозвучали. Напомним, новый советник губернатора Александр Муромский в последний день работы сити-менеджером Орла закрыл две самые большие ярмарки выходного дня — на площади Жукова и рядом со сквером Комсомольцев. Решение было принято втайне, без общественного обсуждения и уведомления торговцев. Только к началу трансляции под ней было уже шесть комментариев, связанных с ярмарками — но, очевидно, вопросы о нацпроектах оказались гораздо важнее.

Клычков успел обмолвиться о том, что орловское здравоохранение справляется с пандемией коронавируса, — и эфир завершился. Пресс-конференция продлилась около 45 минут, в ходе которых ведущие даже пару раз извинились за «неудобные» вопросы.

ИА «Орелград»