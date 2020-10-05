При выезде из двора в Орле водитель «не заметила» помеху

5.10.2020 | 12:51 Новости, Происшествия

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В ДТП есть пострадавшая.

В субботу, 3 октября в Орле произошло ДТП. Выезжая из двора многоэтажки, 22-летняя девушка на «Матизе» забыла уступить дорогу машине, которая ехала по главной.

Как пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась около 21.30 на улице Раздольной. Девушка на иномарке выезжала с

прилегающей территории дома № 84Б. В это время по Раздольной со стороны улицы Металлургов ехал ВАЗ-21104,. В него-то и врезался «Матиз», водитель которого, видимо, не разобралась в дорожной ситуации.

Сообщается, что девушка – водитель «Матиза» получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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