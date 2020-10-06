Муниципальных могильщиков проверят в Орле

Аудиторы оценят работу предприятия ритуально-обрядовых услуг.

Муниципальное унитарное предприятие ритуально-обрядовых услуг города Орла станет предметом проверки в четвертом квартале 2020 года. Данное мероприятие уже включено в план работы городской Контрольно-счетной палаты. Специалисты этого ведомства не только оценят эффективность деятельности предприятия, но и проверят, как использовалось в 2019-2020 годах переданное ему в хозяйственное ведение муниципальное имущество.

В случае необходимости аудиторы проверят и другие периоды, возможно, им придется «копнуть» глубже и проанализировать работу предприятия в предыдущие годы. Основанием для проведения проверки послужило письмо, поступившее из Орловского городского Совета народных депутатов. Напомним, что сферу оказания муниципальных ритуально-обрядовых услуг в Орле в последние годы не раз сотрясали громкие скандалы. Например, в 2017 году была задержана экс-руководитель МУП «РОУ» Екатерина Стрелец, ставшая фигурантом дела о получении крупных взяток.

А чуть менее месяца назад Орловский облсуд признал законным и справедливым обвинительный приговор, вынесенный в отношении так называемой «банды могильщиков», в которую входили шесть человек. Ее лидером и организатором суд и следствие признали Эдуарда Троцюка, экс-начальника отдела инвентаризации захоронений УКХ. Его и подельников признали виновными в получении взяток за выдачу мест на кладбищах и соответствующей документации. Сам Троцюк за совершение восьми преступлений получил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Он подавал апелляционную жалобу, но она была отклонена.

ИА «Орелград»