Срок действия поддержки орловского бизнеса продлили

Мораторий о банкротстве и судебная рассрочка будут действовать ещё три месяца.

Правительством России принято постановление о продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года. В течение действия моратория есть возможность воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств. Такая мера поддержки призвана помочь сохранить бизнес без потери имущества и прекращения деятельности.

Право на продление моратория получают организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Проверить своё право на мораторий можно с помощью специального сервиса на сайте Федеральной налоговой службы.

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ИА «Орелград»