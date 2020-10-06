Срок действия поддержки орловского бизнеса продлили

6.10.2020 | 15:20 Новости, Экономика

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Мораторий о банкротстве и судебная рассрочка будут действовать ещё три месяца.

Правительством России принято постановление о продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года. В течение действия моратория есть возможность воспользоваться судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств. Такая мера поддержки призвана помочь сохранить бизнес без потери имущества и прекращения деятельности.

Право на продление моратория получают организации и индивидуальные предприниматели, включённые в перечень наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Проверить своё право на мораторий можно с помощью специального сервиса на сайте Федеральной налоговой службы.

Больше информации обо всех видах антикризисной господдержки бизнеса в Орловской области можно получить по телефону «горячей линии» в центре «Мой Бизнес»: +7 (4862) 44-30-20.

ИА «Орелград»

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