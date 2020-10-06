Жители аварийного дома в Орле могут встретить зиму без отопления

В доме 7 лет нет управляющей компании.

Жители дома № 15 по Кромскому шоссе обеспокоены, что этой зимой могут оказаться без отопления. «Брошенный» дом никто не подготовил к подаче теплоносителя. Власти предлагают людям съехать из аварийного жилья, но они не спешат. Как быть, решали на общем собрании с участием депутатов и прокуроров.

Во двор аварийной пятиэтажки 5 октября пришли вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, депутат Госдумы Ольга Пилипенко, представители прокуратуры и чиновники. В пресс-службе регионального заксобрания напомнили, что построенный в 1963 году дом около 60 лет не имел должного ухода, в итоге строение стало представлять угрозу для жильцов. 15 лет назад благодаря участию Вдовина в доме появилось горячее водоснабжение. С 2013 года здание не имеет управляющей компании.

Мэрия предлагала владельцам квартир в этом доме переселиться в маневренный жилфонд. Чиновники рассчитывали, что в отсутствие людей здание можно будет подремонтировать и подготовить к зиме. При этом известно, что к 2027 году дом должны снести. Большинство жильцов от предложения поселиться во временном жилье отказались.

— В городе порой возникает немало вопросов, которые, на первый взгляд, не имеют решения. Но власть для того и нужна, чтобы не объяснять, почему проблему нельзя решить, а найти оптимальный выход из создавшегося положения, — сказал на встрече с жильцами дома Вдовин.

Как рассказали в пресс-службе облсовета, Вдовин предложил обследовать здание, чтобы понять, насколько проживание людей в доме до момента расселения будет безопасным. В любом случае, проводить противоаварийные работы можно только в отсутствие жильцов. Скорее всего, людям снова рекомендуют временно переехать в маневренный фонд.

ИА «Орелград»