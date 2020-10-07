В Орле студент размахивал ножом в кабинете директора

Остановить разбушевавшегося подростка взрослые не смогли.

В орловских пабликах обсуждают видео размахивающего ножом студента. Он требует, чтобы его выпустили из кабинета и угрожает «пырнуть» педагога, стоящего у двери.

Как рассказал «ОрелТаймс», инцидент произошел в орловском техникуме сферы услуг. 16-летнего учащегося Никиту вместе с мамой вызвали в кабинет директора. Администрация учебного заведения хотела разобраться в конфликте двух студентов. Но один из них был настроен столь воинственно, что второго пришлось вывести в другое помещение. Именно туда, за соперником, Никита и пытался прорваться с ножом. На кадрах слышно, что он угрожает «пырнуть» мужчину, стоящего в дверях. Преподаватель вынужден отойти. Парень выбегает из кабинета, на этом видео заканчивается.

Сообщается, что подростка направили на обследование в психиатрическую больницу. По предварительным данным, мальчик стоит на учете в отделе ПДН. Официальных комментариев о случившемся пока нет.

ИА «Орелград»