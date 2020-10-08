Орловских чиновников обязали не скрывать информацию о своей работе

В Хотынце прокуратура выиграла ряд исков у сельских администраций.

Хотынецкий районный суд Орловской области рассмотрел и удовлетворил сразу семь аналогичных исков, которые подал Хотынецкий межрайонный прокурор. Все они были поданы к администрациям различных сельских поселений. Надзорное ведомство действовало в интересах неопределенного круга лиц и просило обязать ответчиков разместить в сети «Интернет» информацию о своей деятельности.

Подаче исков предшествовала проверка. Прокуратура изучила наполнение официальных сайтов сельских администраций. Дело в том, что федеральное законодательство четко регламентирует перечень информации, которая обязательно должна быть размещена на порталах органов местного самоуправления в открытом доступе. Проверка показала, что поселковые сайты в рамки закона не вписываются.

В рамках каждого гражданского дела прокуратура подробно перечислила информацию, которой на сайтах нет, хотя она там должна быть. В каждом случае суд требования удовлетворил. Было установлено, что сайты являются рабочими и жизнеспособными, они время от времени обновляются. Следовательно, у местных чиновников имеется возможность размещать информацию о своей деятельности.

В частности, это должны быть открытые данные о реализации государственных и муниципальных программ, о количестве представителей малого и среднего бизнеса, о числе работающих в этой сфере и об ее обороте. Также на сайтах администраций прокуратура не нашла данных о государственном и муниципальном имуществе, об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу и другое.

Суд решил исковые требования удовлетворить. Администрациям сельских поселений отведен месяц на устранение нарушений и наполнение сайтов.

ИА «Орелград»