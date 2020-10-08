Орловских школьников обследуют на международном уровне

В Орловской области стартовало апробационное исследование.

Как пояснили в Орловском региональном центре оценки качества образования, PIRLS – это международное сравнительное исследование качества чтения и понимания текста. В нем принимают участие ученики 4-х классов из разных стран мира. Главная задача организаторов заключается в том, чтобы сравнить уровень читательской грамотности учащихся и выявить различия в национальных системах образования.

Апробационное исследование PIRLS-2021 в Орловской области займет три дня и затронет 10 общеобразовательных школ, ученики которых примут в нем участие. Будут оцениваться два вида чтения: чтение для приобретения читательского литературного опыта и чтение для освоения и использования информации.

Отметим, что в последние годы российские школьники уверенно лидируют в рамках данного проекта. В далеком 2001 году РФ заняла только 16-е место в исследовании PIRLS. Но уже в 2006 году вышла на первое место. По итогам исследования 2016 года РФ также заняла первое место. Кстати, тогда в исследовании приняли участие ученики из 50 стран.

ИА «Орелград»