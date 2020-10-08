Под Орлом из-за аномального тепла выросло число природных пожаров

Огонь охватывает стерню и сухую растительность.

Всего за одни сутки пожарные 30 раз выезжали на тушение горящей усохшей растительности и стерни в Орловской области. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Уточняется, что общая площадь горения превысила 45 га. В каждом случае огонь был ликвидирован сотрудниками пожарно-спасательных частей.

«Теплая и сухая погода способствует росту количества возгораний сухой растительности, — объяснили в ГУ МЧС. — Основной причиной палов сухой травы и стерни является пренебрежение правилами пожарной безопасности».

В ведомстве добавили, что выявлению таких возгораний по-прежнему помогают и данные космического мониторинга. Они выявляют на территории региона так называемые термоточки, которые могут свидетельствовать о загорании. Подобные сигналы проверяются в обязательном порядке.

В течение суток орловские пожарные получили сообщения о четырех термоточках. Сигналы поступили из Центра космического мониторинга Национального ЦУКС. На место выезжали пожарные. В результате в трех случаях было обнаружено горение стерни: два очага в Верховском районе и один – в Колпнянском.

«Возгорания были оперативно ликвидированы сотрудниками пожарно-спасательных частей, — отметили в ГУ МЧС. — С начала 2020 года на территории области зарегистрировано 364 термические точки, подтвердились 252 термические точки».

Спасатели также говорят, что палы стерни и сухой травы и стерни имеют массовый характер и охватывают большие площади. Они распространяются во много раз быстрее, чем другие пожары, поэтому представляют огромную опасность, ведь огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.

ИА «Орелград»