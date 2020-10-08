Смету на ремонт орловской школы подозрительно завысили

При ремонте учреждения 10 процентов средств потратили с нарушениями.

Информация о результатах проверки расходования средств, выделенных на ремонт МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района, была озвучена на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области. Краткий отчет появился на сайте КСП. Кстати, в работе коллегии приняли участие представители администрации Орловского района и казенного учреждения «Орелгосзаказчик».

Сообщается, что всего было проверено расходование 28,1 миллиона бюджетных рублей. Нарушений выявлено на 2,5 миллиона рублей, то есть почти 10 процентов средств были потрачены с нарушениями. Так, по данным КСП, неправомерные расходы составили 929,7 тысячи рублей. Было выявлено необоснованное завышение сметной стоимости объекта по локальным сметным расчетам на сумму 1,6 миллиона рублей. Неэффективное расходование бюджетных средств аудиторы оценили в 1,1 миллиона.

«Участниками коллегии проанализированы выявленные Контрольно-счетной палатой нарушения действующего законодательства при выполнении и приемке работ, разработке локальной сметной документации, ненадлежащий уровень осуществления строительного контроля, — сообщили в КСП. — Отмеченные контрольным органом факты были поставлены на контроль в целях предупреждения их в дальнейшей деятельности».

По итогам заседания было области принято решение о внесении представления в адрес директора Знаменской школы. Кроме того, материалы проверки будут направлены в управление ФАС по Орловской области и правоохранительные органы «для рассмотрения и принятия мер реагирования в соответствии с установленной компетенцией».

ИА «Орелград»