Фельдшер Серегин сообщил о дефиците «ковидных» коек в Орле. Власти это отрицают

По данным оперативного штаба, в регионе свободно 20% мест для лечения от COVID-19

Фельдшер орловской станции скорой помощи Дмитрий Серегин сообщил о дефиците «ковидных» коек в больницах Орла и Мценска. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Закончились ковидные койко-места в Орле и во Мценске. Что будет дальше? И кто виновен в сложившейся ситуации? Мы били в колокола в течении всего лета. Больных некуда везти. Только для тяжёлых в больнице Семашко осталось несколько мест», — заявил Серегин.

В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом отрицают проблему с койками. По данным оперштаба, сейчас в больницах развернуто 985 коек, свободно «20% от рекомендуемого Минздравом» объема. Конкретные цифры власти не назвали.

«Проводятся мероприятия по развертыванию дополнительного коечного фонда на базе БУЗ Орловской области «Плещеевская ЦРБ» в размере 70 коек, БУЗ Орловской области «Покровская ЦРБ» — 40 коек и БУЗ Орловской области «БСМП им. Н.А. Семашко» — 30 коек», — говорится в сообщении оперштаба.

Число случаев COVID-19 в регионе 9 октября достигло 9324, за последние сутки диагноз подтвердился еще у 100 человек. Прямо сейчас болеют 1776 человек, говорится в инфографике федерального оперштаба.

ИА «Орелград»