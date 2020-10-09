Под Орлом осужден последний участник «банды нефтеврезчиков»

Обвинительный приговор был оглашен судом Урицкого района.

В Нарышкино суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное по факту хищения дизтоплива из нефтепродуктопровода. Преступление было совершено еще 2016 году. Ранее было установлено, что четверо уроженцев Дагестана решили похитить топливо из нефтепродуктопровода на территории Урицкого района Орловской области. Трое участников этой группы уже были осуждены в 2018 и 2019 годах. Теперь перед судом предстал четвертый ее участник.

Из материалов дела следует, что злоумышленники получили от неустановленных следствием лиц информацию о наличии несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, принадлежащий компании «Транснефть-Дружба». Эта врезка находилась недалеко от деревни Комаровец. Ее технические детали подробно описаны в деле. Преступники заранее распределили между собой роли.

Кроме того, они арендовали дом в деревне и обзавелись автоцистерной. В своей «работе» использовали и два легковых автомобиля. В данном случае задачей подсудимого было «наблюдение за окружающей обстановкой в непосредственной близости от места несанкционированной врезки в магистральный нефтепродуктопровод, передвижением посторонних лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов и сотрудников службы безопасности».

Банда наведывалась к врезке пару недель. Ей удалось похитить из нефтепродуктопровода дизельное топливо на 476,8 тысячи рублей. В судебном заседании подсудимый свою вину не признал и от дачи показаний отказался. А в ходе предварительного расследования пояснил, что в Орловской области вообще оказался случайно. Дескать, ехал из Москвы в Дагестан, но по пути созвонился с родственником и тот убедил его заехать в гости. Впрочем, собранных доказательств суду хватило для постановки приговора. Мужчине было назначено наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»