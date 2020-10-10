Усадьба дяди царя Николая II под Орлом получит охрану

Эксперты одобрили проект создания охранных зон в Долбенкино

Трио экспертов составило акт по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения. В документах данный памятник называется так: «Комплекс бывшей усадьбы: 1. Главный дом, 2. Два флигеля, 3. Здание бывшего завода, 4. Амбар, 5. Парк», XIX век». Он расположен в Дмитровском районе, в селе Долбенкино. Проект был разработан ЗАО «Горпроект» в 2020 году. Акт был составлен в последних числах сентября.

Проект был создан «в целях установления границ территорий, особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия». Эксперты изучили его и выдали положительное заключение. Установление охранных зон означает, что определенные виды работ в их границах будет запрещено проводить. Место действительно историческое.

По преданию, на месте села Долбенкино была когда-то деревня под названием Долбута, о времени основания которой сведений не сохранилось. В летописях упоминается лишь село Долбута. По легенде, оно получило название потому, что здесь был разбит один из отрядов татар. Деревня стоит на реке Речица в 80 км от Орла и в 19 км от Дмитровска.

Известно, что земли и села на правом берегу реки Общерицы Петр I подарил Дмитрию Кантемиру, молдавскому господарю. Его владения росли, он прикупал все новые и новые деревни, в том числе и Долбенкино. В 1807 году в Дмитровске была основана суконная фабрика. Подобная мануфактура была создана и в Долбенкино князьями Лобановыми-Ростовскими.

В 1844 году по ходатайству помещика князя Лобанова-Ростовского село было переименовано в «Лобаново», а в 1897 году имение князя было приобретено супругами: Великим князем Сергеем Александровичем и княгиней Елизаветой Романовыми. В 1885 году здесь был основан винокуренный завод, который затем стал собственностью Великого князя Сергея Романова и был разрушен крестьянами в 1905 году.

Кстати, этот крупный помещик был дядей царя Николая II. Ему также принадлежал конный завод, где разводили арленскую породу лошадей. Кстати, в усадьбе при Сергее Александровиче и Елизавете Федоровне выращивали диковинные в то время для Средней России плоды: ананасы и клубнику. Даже сейчас на территории, занимаемой комплексом бывшей усадьбы, имеются «зеленые насаждения, представленные высокоствольными деревьями и кустарниками, а также яблоневым садом, имеющими историческую ценность». Кроме того, на территории объекта культурного наследия располагается монастырь Ксении Петербургской.

ИА «Орелград»