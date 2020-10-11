Орел отдал в федеральный бюджет 3 млрд рублей

11.10.2020 | 13:13 Новости, Экономика

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Областная столица собрала для федеральной казны денег больше обычного.

Инспекция ФНС России по городу Орлу озвучила основные итоги работы по итогам 9 месяцев 2020 года. Сообщается, что в целом за отчетный период времени в областной столице в консолидированный бюджет было собрано свыше 11,5 миллиарда рублей налогов и сборов. При этом орловцы значительно увеличили отчисления в федеральную казну.

По данным ИФНС, всего в этом году на территории Орла для федерального бюджета было собрано чуть более 3 миллиардов рублей. Данный показатель почти на 40 процентов превысил прошлогодний уровень. Специалисты объясняют это резким ростом сборов НДС. Платежи по этому налогу в текущем году возросли в 1,5 раза, или на 850,9 миллиона рублей. В целом только НДС в Орле собрали около 2,6 миллиарда.

«В территориальный бюджет поступило налогов на сумму свыше 8,4 миллиарда рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 113,4 миллиона, — добавили в пресс-службе регионального управления ФНС России. — Положительная динамика сложилась по нескольким бюджетным источникам».

В ведомстве отметили, что в 2020 году в Орле платежи по налогу на прибыль возросли на 77,5 миллиона и составили без малого 2 миллиарда рублей. Платежи по НДФЛ увеличились на 174 миллиона и превысили 4,3 миллиарда рублей. В целом, в текущем году в Орле собрано уже на 996,7 миллиона рублей налогов больше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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