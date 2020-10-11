Орловская мэрия решила продать стоянку

Земельный участок будет пущен с молотка уже через месяц.

Мэрия Орла продолжает искать варианты пополнения дефицитного городского бюджета. Одним из способов сделать это является продажа муниципального имущества. В этом году торги проводились достаточно редко. Однако на днях исполняющий обязанности главы администрации Орла Олег Минкин издал постановление о проведении аукциона. Торги назначены на 16 ноября 2020 года. Они будут открытыми по составу участников.

Судя по постановлению, с молотка планируется пустить земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, площадью 517 квадратных метров. Он расположен на улице Старо-Московской, дом 35. Его категория – «земли населенных пунктов», а разрешенное использование – «гостевая стоянка индивидуального легкового автотранспорта».

Олег Минкин распорядился установить начальную цену продажи данного земельного участка в размере 1,004 миллиона рублей. Шаг аукциона установлен в размере 30 141 рубль. Желающим принять участие в тогах также придется внести задаток в сумме 200 944 рубля. Организатором аукциона выступит городское управление муниципального имущества и землепользования.

ИА «Орелград»