Орловские монастыри проверила спецкомиссия

Членов комиссии интересовали вопросы образования.

Члены межведомственной комиссии по вопросам образования монашествующих посетили Орловскую митрополию РПЦ. Подробности визита совместно описали синодальный отдел по монастырям и монашеству и информационно-аналитический отдел митрополии. Сообщается, что целью визита было «определение готовности к открытию курсов базовой подготовки в области богословия для монашествующих и решения о выдаче представления».

Комиссию возглавлял архимандрит Феофилакт, наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. Работа экспертов началась с общей встречи с игуменами, игумениями монастырей и преподавателями курсов. Она прошла в резиденции митрополита Орловского и Болховского. Отмечается, что члены комиссии «разъяснили присутствующим цели и задачи курсов и ответили на ряд вопросов».

Затем комиссия объехала те орловские монастыри, которые ранее были выбраны учебными площадками. В частности, эксперты посетили Свято-Успенский мужской монастырь и Свято-Введенский женский монастырь города Орла, Оптин женский монастырь, Ксениевский женский монастырь в Дмитровском районе, монастырь святой Марии Магдалины в Должанском районе, женский монастырь в селе Корсунь Верховского района, мужской монастырь святого Димитрия Солунского и Свято-Духов мужской монастырь в селе Задушное.

«Во всех монастырях члены комиссии провели беседы с руководством учебных площадок и будущими слушателями курсов, осмотрели помещения, выбранные для занятий, библиотечный фонд и комплект аппаратуры, необходимый на случай введения карантина и перехода на дистанционное обучение», — пояснили в Орловской митрополии РПЦ.

Согласно приведенным данным, с октября 2020 года обучение на очных трехгодичных курсах базовой подготовки в области богословия монашествующих на 7 учебных площадках начнут 88 насельников и насельниц монастырей Орловской митрополии.

ИА «Орелград»