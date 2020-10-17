В Орле сняли необычный фильм о Тургеневе

Видеофильм «Тургенев и музыка» создали в областной библиотеке.

В Орле в рамках Орловской литературной недели в дистанционном режиме состоится онлайн-показ и обсуждение мультимедийного издания «Тургенев и музыка». Как пояснили в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке имени Бунина, фильм был создан сотрудниками этого учреждения. Показ состоится 21 октября в 15.00 на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».

«Цель создания видеофильма: привлечь внимание аудитории к музыкальному аспекту творчества И. С. Тургенева, вызвать желание прочесть его произведения или перечесть под новым углом зрения, — пояснили авторы. — И просто получить наслаждение от встречи с тургеневским слогом и музыкой, которой наполнены страницы его прозы».

Создатели фильма использовали в своей работе материалы из фондов самой библиотеки, эпизоды из целого ряда художественных фильмов, снятых по мотивам произведений Тургенева и музыкальные произведения, также созданные по мотивам творчества писателя.

«В видеофильме звучит классическая музыка, соответствующая тем музыкальным фрагментам, которые описаны в произведениях Тургенева, — пояснили в библиотеке. — Звучат и цитаты из рассказов и повестей нашего знаменитого земляка, в которых он описывает музыкальные впечатления своих героев: Лаврецкого из романа «Дворянское гнездо», Кирсанова из романа «Отцы и дети», Санина из повести «Вешние воды», автора-рассказчика из повести «Несчастная».

Авторы отмечают, что созданный фильм можно использовать в качестве дополнительного материала на уроках музыки и литературы в школах, а также при проведении внеклассных краеведческих мероприятий. К слову, хронометраж картины составляет 46 минут.

ИА «Орелград»