Жизнь орловцев изучат при поддержке полиции

18.10.2020 | 14:47 Новости, Общество

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В Орловской области стартовало статистическое наблюдение.

Как сообщает Ореелстат, в Орловской области, как и во всех остальных регионах России, стартовало комплексное наблюдение условий жизни населения. Оно продлится до 19 ноября 2020 года в соответствии с постановлением правительства РФ. Планируется получить детальную информацию о фактических условиях проживания семей, в частности, о жилищных и бытовых условиях, об удовлетворенности населения услугами образования, здравоохранения, транспорта, торговли, о соцобеспечении и даже об использовании свободного времени.

Сообщается, что в целом по России для обследования случайным образом было отобрано 60 тысяч домохозяйств. В Орловской области будут обследованы 480 домохозяйств. Из них 288 расположены в Орле, Ливнах, Мценске, Колпне, Кромах и Знаменке. Еще 192 хозяйства будут обследованы в сельской местности — в поселке Сахзаводской Ливенского района, деревне Алексеевка Кромского района, деревне Малая Куликовка Орловского района, деревне Степанищево Покровского района, деревне Подберезово Мценского района и деревне Подзавалово Урицкого района.

«Выборочное наблюдение проводится на основе личного опроса членов домашних хозяйств по месту их проживания специально обученными интервьюерами, — уточнили в Орелстате. — Они обязаны перед проведением опроса предъявить респондентам служебное удостоверение Федеральной службы государственной статистики, а также проинформировать о целях и задачах наблюдения».

Также отмечено, что на период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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