К Новому году Орлу пообещали экскурсионный трамвай

Прежний праздничный состав больше похож на металлолом.

В МУП «ТТП» Орла рассказали, что к Новому году в городе может появиться праздничный трамвай. Эскизы дизайна состава уже разрабатывают. Сообщение об этом опубликовано на странице предприятия в соцсети.

— Еще одной обсуждаемой темой стал запуск праздничного/экскурсионного трамвая. Планируется, что на улицах Орла он появится накануне Нового года. Уже готовятся эскизы дизайна машины, — говорится в сообщении группы.

В комментариях к этой новости орловцы вспоминают, что «раньше на улицах Орла был необычный красивый двухдверный эксклюзивный трамвай». Кто-то написал, что «он сейчас в депо стоит». Пользователь Константин Авилов приложил снимок трамвая, сделанный, по его словам, этим летом.

— Именно он был экскурсионным до 2003 года, потом его законсервировали, — подписал комментатор.

Судя по фото, «консервация» заключается в том, что вагон оставили под открытым небом на запасном пути. Впрочем, тут же прилагаются снимки, которые доказывают, что в принципе из такого состояния восстановить старый трамвай вполне возможно.

ИА «Орелград»