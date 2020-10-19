На стройке под Орлом погиб рабочий

19.10.2020 | 14:15 Новости, Происшествия

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Трагедия произошла в Троснянском районе.

В деревне Лаврово Троснянского района произошло ЧП. При строительстве объекта рабочий, который делал крышу, упал с высоты и разбился насмерть. Силовики возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, 50-летний местный житель – работник ООО «СК Олимп 46» погиб 18 октября. Он работал на крыше строящегося СК «Лаврово». В ходе производства кровельных работ мужчина  упал с высоты 3,5 метров на бетонное основание, рассказали в ведомстве. Потерпевший умер от полученных травм.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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