На стройке под Орлом погиб рабочий

Трагедия произошла в Троснянском районе.

В деревне Лаврово Троснянского района произошло ЧП. При строительстве объекта рабочий, который делал крышу, упал с высоты и разбился насмерть. Силовики возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Как рассказали в пресс-службе СКР в Орловской области, 50-летний местный житель – работник ООО «СК Олимп 46» погиб 18 октября. Он работал на крыше строящегося СК «Лаврово». В ходе производства кровельных работ мужчина упал с высоты 3,5 метров на бетонное основание, рассказали в ведомстве. Потерпевший умер от полученных травм.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»