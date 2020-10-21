Архивы помогли орловскому «чернобыльцу» доказать право на льготу

В Мценске суд рассмотрел дело о досрочном выходе на пенсию.

Мценский районный суд Орловской области защитил право гражданина на досрочное назначение пенсии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда. Речь идет об очередном «чернобыльце», которому пришлось доказывать свое право на льготу.

Истец заявил, что ранее чиновники отказали ему в заявлении на уменьшение пенсионного возраста. Гражданин считает, что он имеет такое право, поскольку с 1989 по 1992 годы проживал и работал в населенных пунктах Орловской области, включенных в зону с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако ему ответили отказом, посчитав, что «факты работы и проживания заявителя в спорные периоды документально не подтверждены».

Подтверждать их пришлось в суде. Истец рассказал, что в то время не только работал в различных строительных организациях, которые находились на загрязненной территории, но и проживал там со своей семьей. Все это ему удалось подтвердить записями в трудовой книжке, военном билете истца, архивными документами, копиями домовой книги и иными письменными доказательствами и свидетельскими показаниями.

Для суда этого оказалось достаточно. Он счел доказанным факт проживания истца на загрязненной территории, что дает право на оформление пенсии со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 2 года. Решение районного суда было обжаловано в апелляции, но областная судебная коллегия оставила его без изменений.

ИА «Орелград»