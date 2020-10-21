В Орле умер художник Геннадий Пивень

Ему было 79 лет.

Вчера, 20 октября в Орле на 80-м году жизни скончался живописец, преподаватель худграфа ОГУ Геннадий Пивень. По информации коллег покойного, причиной смерти стал коронавирус.

— Сегодня на 80-ом году жизни умер замечательный педагог и живописец Геннадий Антонович ПИВЕНЬ. Covid-19, — написал на своей странице в соцсети Виктор Панков, орловский общественник, член Союза дизайнеров России.

Панков пишет, что Пивень наверняка запомнится ученикам «как деликатный и обаятельный преподаватель с хорошим чувством доброго юмора».

Также Панков цитирует художника Ольгу Сорокину, которая написала, что Пивень «умер на кушетке в буфете Б. Семашко (нет мест), практически, как Моцарт».

В мемориальной мастерской А.И. Курнакова напомнили, что Геннадий Пивень родился 14 марта в 1941 года в селе Бабстово Еврейской Автономной области Хабаровского края. Учился на художественно-графическом факультете Орловского государственного педагогического института (1963-1968). Ассистент (1968-1980), старший преподаватель (1980-1999), доцент (1999-2001) кафедры изобразительного искусства, доцент (с 2001 г.) кафедры живописи художественно-графического факультета Орловского государственного университета. Член ВТОО «Союз художников России» с 1995 года.

Творческая и педагогическая деятельность отмечены Почетными грамотами: Орловского государственного университета (1981, 1991, 2001, 2009), Орловского областного Совета народных депутатов (1997), Секретариата Союза художников России (1997, 1998, 2008).

ИА «Орелград»