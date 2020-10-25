Налоговики выставили орловцам счет на 160 млн рублей

25.10.2020 | 12:32 Новости, Экономика

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Такую сумму планируется получить по налогу на имущество.

В 2020 году налоговые уведомления по налогу на имущество должны будут получить более чем 286 тысяч жителей Орловской области. Поступления в бюджет по нему ожидаются в размере 160,2 миллиона рублей. Такие данные привели в пресс-службе регионального управления ФНС России.

В ведомстве напомнили, что при расчете данного налога уже три года применяется кадастровая стоимость недвижимости. Считается, что она более справедливо отражает реальную цену имущества, так как приближена к рыночной цене. Раньше налог рассчитывали с учетом инвентаризационной стоимости.

Новшество в какой-то мере ударило по кошелькам простых граждан, поскольку кадастровая стоимость зачастую оказывается выше инвентаризационной. В УФНС добавили, что налог на имущество физлиц за 2019 год был рассчитан с учетом нового повышающего коэффициента — 0,6.
«При этом сумма налога в уведомлениях по сравнению с прошлым годом увеличилась не более чем на 10 процентов, — отметили в областной налоговой службе. — Такое ограничение установлено законодательством».

В ведомстве также напомнили, что срок уплаты налога на имущество, а также транспортного и земельного налога истекает 1 декабря. Оплатить их можно в банках, почтовых отделениях и с помощью онлайн-сервисов Федеральной налоговой службы «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика».

ИА «Орелград»

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