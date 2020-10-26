В Орле лишенный прав водитель украл бутылку коньяка и попал в тюрьму

Полгода ему придется провести в колонии строгого режима.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Фигурантом уголовного дела о грабеже стал мужчина, который в недавнем прошлом уже был судим. Из материалов дела следует, что ранее в Калуге его признали виновным в повторной пьяной езде. Кроме того, его обвинили в содержании притона.

Тогда мужчина получил наказание в виде двух лет лишения своды с лишением права управления транспортным средством на 3 года. Срок заключения он отбыл и освободился, но срок наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами еще не истек. Последнее обстоятельство и подвело «грабителя».

Дело в том, что в январе 2020 года он посетил в Орле магазин «Пятерочка». Было установлено, что мужчина взял с полки бутылку коньяка стоимостью 356 рублей и прошел с ней мимо кассы, не оплатив товар. Несмотря на то, что бутылку он спрятал под курткой, охранник это заметил и бросился в погоню.

Поскольку хищение было открытым, действия злоумышленника были квалифицированы по статье 161 УК РФ (грабеж). Свою вину он признал, но избежать тюрьмы ему не удалось. Ведь преступление он совершил, имея неотбытый срок в виде лишения водительских прав. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и лишением водительских прав на 1 год и 9 месяцев.

ИА «Орелград»