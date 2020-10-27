Более 3000 орловцев перешли на легальную работу

27.10.2020 | 14:03 Новости, Экономика

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Областные власти обсудили проблему скрытой занятости.

Как сообщили в областном управлении труда и занятости, текущее состояние дел рассмотрела региональная межведомственная комиссия по снижению неформальной занятости. Учитывая обстановку, мероприятие было проведено в формате видеоконференцсвязи.

Согласно утвержденному плану в текущем году в Орловской области должно быть легализовано 3 845 «теневых» работников. Речь идет о людях, которые нанимаются без официального оформления трудовых отношений. Соответственно, зарплату они получают в «конверте». С нее не отчисляются страховые взносы и налоги. Теряет от этого и государство, и сами работники.

Согласно приведенным данным, к настоящему времени вышеупомянутый план выполнен примерно на 85 процентов. После вмешательства специальных комиссий по легализации работодатели оформили трудовые отношения с 3270 работниками, права которых до этого были ущемлены.

Так, по словам главы областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Ирины Гаврилиной, на «выявление неформальной занятости направлены все доступные средства». В частности, хороший эффект дают телефоны «горячей линии», по которым принимаются сообщения о фактах выплаты «теневых» зарплат.

«В муниципальных образованиях проводятся информационные кампании с использованием средств массовой информации, — отметила Ирина Гаврилина. — На заседания рабочих групп в районах приглашаются работодатели, у которых выявлены нарушения. С работодателями проводится индивидуальная работа».

В числе тех, кто наиболее успешно сражается с теневой занятостью, на заседании были названы Мценск, Мценский, Залегощенский и Урицкий районы. Было отмечено, что главной задачей является все-таки не наказание работодателей за допущенные нарушения, а побуждение их к узакониванию трудовых отношений со своими работниками.

ИА «Орелград»

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