Депутаты горсовета ушли с заседания в знак протеста против Парахина

Парламентарии не захотели участвовать в «спектакле»

Девять депутатов горсовета Орла 27 октября ушли с заседания в знак протеста против кандидатуры Юрия Парахина на пост мэра. Момент попал в прямую трансляцию.

В конце обсуждения кандидатур глава регионального отделения «Справедливой России» Руслан Перелыгин заявил, что фракция выступает за прямые выборы мэра. «Мы не хотим участвовать в этом спектакле и демонстративно покидаем зал», — заявил политик. После этого эсеры и самовыдвиженцы, в том числе братья Виталий и Игорь Рыбаковы, покинули зал.

О том, что мэром Орла станет Юрий Парахин, в городе было известно давно. Считается, что его кандидатуру лоббирует губернатор Андрей Клычков. К заседанию горсовета из трех «конкурентов» у Парахина остался один — глава регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов.

ИА «Орелград»