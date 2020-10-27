Для Блохина запросили 6 лет тюрьмы

Гособвинение считает, что чиновника следует отправить в колонию.

Гособвинитель попросил суд приговорить Дениса Блохина к 6 годам колонии. Об этом из зала суда рассказал корреспондент «Орловских новостей». Напомним, члена регионального правительства судят по делу о превышении должностных полномочий и служебном подлоге при реконструкции стадиона им. Ленина в Орле.

Прения сторон по делу прошли сегодня, 27 октября в Заводском районом суде. Прокуратура сочла вину чиновника полностью доказанной и считает, что Блохин дожжен провести срок в колонии общего режима. Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора. Когда суд огласит свое решение, не уточняется.

Как уже писал «Орелград», уголовное дело Блохина расследовали несколько лет. В итоге его обвинили по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. По версии следствия, при реконструкции стадиона им. Ленина «Орелгосзаказчик», которым тогда руководил Блохин, принял и оплатил невыполненные работы подрядчика на 33,4 млн рублей.

Несмотря на возбужденное уголовное дело, Блохин остался в команде губернатора Андрея Клычкова и в какой-то момент даже исполнял его обязанности.

ИА «Орелград»