Работникам ТТП Орла пообещали увеличить зарплату

Гендиректор Андрей Митин заявил, что доход работников будет расти.

Сотрудники и руководство «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Орла обсудили вопрос о перерасчете заработной платы. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Рабочие указали на изменение должностных инструкций, в рамках которых водители одновременно стали кондукторами. Митин заявил, что сотрудникам будут повышать зарплату. Он также с сожалением отметил, что иногда выручка от продажи билетов оседает в карманах водителей.

«Но мы должны и условия создать такие, чтобы даже мысли не возникало присвоить лишнего. Конечно, если человек получает 5 000 рублей, то тут, извините, сам Бог велел… Поэтому зарплата будет достойной. Но для этого нужно не просто ходить на работу для галочки, а работать», — подчеркнул Митин.

ИА «Орелград»