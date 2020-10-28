Многодетная орловчанка попалась на краже в детском магазине

Женщина стащила с прилавка чужой смартфон.

Северный районный суд города Орла рассмотрел материалы уголовного дела, которое было заведено на местную жительницу, мать троих несовершеннолетних детей. Органы предварительного расследования обвинили ее в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Кража была совершена в магазине «Детская одежда», куда многодетная мать пришла за покупками. Она увидела на стеллаже, где лежали детские джинсы для покупателей, мобильный телефон. План кражи созрел мгновенно. Женщина подошла к стеллажу, взяла смартфон, сунула его в карман своей куртки и направилась к выходу из магазина.

Как установил суд, у нее имелась возможность «принять меры к установлению собственника вышеуказанного имущества». Например, она могла и должна была отдать смартфон продавцу магазина, который впоследствии мог бы передать его владельцу. Но женщина поступила иначе и украла мобильник.

Вычислили ее довольно быстро. Обвиняемой грозил суровый приговор. Однако ей повезло. Уже в суде потерпевшая, которой принадлежал украденный мобильник, заявила ходатайство и попросила суд прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой. Она пояснила, что та принесла ей извинения и загладила причиненный материальный вред, а смартфон с учетом износа стоил около 10 тысяч рублей.

В результате суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении многодетной матери в связи с примирением сторон. Но для подсудимой это должно послужить хорошим уроком. В случае повторного правонарушения к ней вряд ли отнесутся столь же снисходительно.

ИА «Орелград»