Орловские города оказались в лидерах по дешевизне пива

Мценск и Ливны отметились в «пивном» рейтинге.

Мценск назвали одним из трех городов России, где продается самое дешевое отечественное пиво. О результатах исследования аналитиков рассказал журнал «Пивное дело». Четвертое место среди городов страны с дешевым пивом заняли Ливны.

Агентство «ARG» подвело итоги исследования, посвященного российскому пивному рынку. Выяснилось, что среди российских городов с наиболее низкой ценой на отечественное пиво лидером стал Исилькуль (Омская область). Здесь литр местного пенного стоил в среднем 73,2 руб. В топ-3 населенных пункта также попали Первоуральск (Свердловская область) и Мценск (Орловская область). Сразу после Мценска в рейтинге стоят Ливны. В орловских городах литр отечественного пива можно купить в среднем за 86,5 рубля.

Самое дорогое отечественное пиво продается на Дальнем Востоке. Здесь литр хмельного напитка в среднем стоит 140 руб.

С пивом иностранных производителей дела обстоят так. Самое дешевое пиво такого вида в августе этого года продавалось в Кингисеппе (Ленинградская область) за 121,3 руб. за литр. На другом конце рейтинга расположился Северодвинск (Архангельская область), где цены достигли значения 390,8 руб. за литр, отмечает издание.

По оценке экспертов, за последний год цены на рынке выросли слабо: для российского пива – на 2,4%, для иностранного – всего на 0,9%.

ИА «Орелград»