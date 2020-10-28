Орловскому бизнесу помогут продавать на Amazon

28.10.2020 | 11:33 Новости, Экономика

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Эксперты отмечают рост объёмов интернет-торговли и в России, и в мире

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции меняет поведение потребителей. Всё больше покупок мы совершаем, не выходя из дома. Эксперты отмечают рост объёмов интернет-торговли как в России, так и по всему миру. Орловский региональный центр поддержки экспорта поможет предпринимателям освоить основы электронной коммерции. В ноябре и декабре при информационной поддержке Центра пройдут образовательные семинары об особенностях размещения на Amazon – одной из крупнейшей электронной торговой площадке в мире.

Участников семинаров научат анализировать рынок интернет-торговли, при помощи различных цифровых сервисов. Расскажут об особенностях регистрации аккаунтов юридических и физических лиц. Помогут разобраться с вопросами налогообложения. Дадут практические советы по настройке контекстной рекламы, сертификации и упаковке товара.

Участие в семинарах бесплатное. Обучение пройдёт в онлайн-режиме. Регистрация участников и расписание семинаров проходит по ссылке.

Помимо Amazon, Орловский региональный Центр поддержки экспорта помогает орловским предпринимателям запустить продажи на таких международных электронных торговых площадках как Aliexpress, eBay, Europages и других. Услуга предоставляется бесплатно в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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