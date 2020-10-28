В Орле «Денисьевские чтения» посвятят Бунину

Традиционное мероприятие приурочат к бунинскому юбилею.

Как уже писал «Орелград», в Орле в этом году пройдут уже 17-е «Денисьевские чтения». Это традиционная международная научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности. Она была названа в честь видного библиотековеда, уроженца города Орла Виталия Денисьева.

Однако в этом году «Денисьевские чтения» пройдут еще и в рамках плана основных мероприятий по подготовке и проведению мероприятий к 150-летию со дня рождения Ивана Бунина, которого также многое связывает с Орлом. Как пояснили организаторы, в связи угрозой распространения новой коронавирусной инфекции часть мероприятий пройдет в дистанционном формате.

Кстати, организаторами чтений выступили областная научная универсальная публичная библиотека им. Бунина и Орловский государственный институт культуры. Сама конференция пройдет 29-30 октября 2020 года. Одним из вопросов, который планируется обсудить, станет «научная и культурно-просветительская деятельность учреждений культурно-образовательной сферы по изучению и популяризации творчества И. А. Бунина».

Впрочем, и самого Денисьева участники не забудут. Они планируют обсудить как его научную деятельность, так и современные проблемы развития библиотечного дела, библиографоведения и книговедения. В рамках конференции предусмотрены заседания секций, проведение мастер-классов и презентаций в помещениях областной библиотеки и института культуры.

«Цель конференции – активизация научно-исследовательской работы библиотек, внедрение инноваций в библиотечную практику, образование и науку, повышение профессионального уровня библиотечных специалистов, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона», — уточнили организаторы.

Согласно исторической справке, «Денисьевские чтения» проходят с 2003 года. В работе конференций принимают участие ученые и специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Белгородской, Брянской Курской, Липецкой и других областей. Начиная с 2010 года в работе конференции принимают представители библиотечной общественности из стран ближнего зарубежья.

ИА «Орелград»