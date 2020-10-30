«Бесценную» станцию юннатов под Орлом пустят с молотка

Власти Мценска решили выставить на торги «списанное» учреждение.

В Мценске разработали план приватизации муниципального имущества на 2021 год. Пока в нем значится только один «лот», но состоящий из нескольких объектов. Речь идет о станции юннатов, расположенной на улице Карла Маркса. Так, с молотка планируется пустить несколько зданий этой станции, кухню, летнюю веранду, земельный участок, а также движимое имущество, в состав которого чиновники включили «зеленые насаждения (29 штук)».

В состав предлагаемого к приватизации имущества включены даже коммунальные счетчики, которыми снабжена станция, и сигнализатор загазованности. Продать все это добро предполагается на электронном аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене. Кстати, пока эта станция является бесценной. В примечании к плану приватизации сказано, что рыночная стоимость указанного имущества будет определена на основании отчетов о его оценке в 2021 году. Затем, видимо, будет назначена и цена торгов.

Добавим, что остаточная стоимость всего этого имущества равна нулю. балансовая стоимость тоже не очень велика. Самым дорогим является земельный участок, кадастровая стоимость которого превышает 3 миллиона рублей. Самое дорогое из зданий стоит 746,5 тысячи рублей. Что касается зеленых насаждений и счетчиков, то их цена составляет около 65 тысяч рублей.

«Реализация предлагаемого к приватизации муниципального имущества не повлияет на структурные изменения в экономике города, в том числе в конкретных отраслях экономики», — считают в администрации Мценска.

ИА «Орелград»