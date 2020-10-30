Опасные орловские поселения признали безопасными

30.10.2020 | 7:00 Новости, Общество

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В регионе официально миновала угроза лесных пожаров.

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов вслед за отменой особого противопожарного режима признал завершенным и пожароопасный сезон в регионе. Он подписал соответствующее постановление «в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки и снижением класса пожарной опасности». Напомним, на территории всего региона установился минимальный, 1-й класс пожарной опасности.

Утратившим силу признан и перечень населенных пунктов Орловской области, подверженных угрозе лесных пожаров. Он был утвержден властями в марте 2020 года. В него были включены поселок Культурная Посадка в Глазуновском районе, где расстояние от границ населенного пункта до лесного массива составляет всего 10 метров, город Дмитровск (20 метров), поселок Еленка в Знаменском районе (15 метров), а также три деревни в Хотынецком районе: Радовище, Жудерский и Алехино.

Последние вообще расположены в лесных массивах. Областные власти считают, что угроза для них миновала, поэтому отмене подлежат и дополнительные противопожарные мероприятия, которые местным властям было предписано провести.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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