В Орловской области «коронавирусное» дело дошло до облсуда

Наложенное на нее наказание пыталась оспорить глава потребобщества.

В Мценске разгорелся жаркий спор по поводу ответственности за нарушение ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Как пояснили в Мценском райсуде, ранее руководитель потребительского общества была привлечена к административной ответственности за необеспечение запрета допуска и нахождения в магазине посетителя без средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Соответствующий протокол еще в августе 2020 года составил инспектор отдела регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от ЧС. Из этого документа следует, что посетитель был допущен в магазин и находился в нем без маски.

Инспектор, а позже и суд решили, что «указанное явилось следствием действий председателя правления хозяйствующего субъекта, которая не обеспечила запрет допуска и нахождения на территории магазина граждан без масок, респираторов или иных средств защиты». Тем самым она, получается, нарушила указ губернатора Орловской области, изданный в апреле этого года.

Однако «нарушительница» вину не признала и до последнего пыталась отбиться от наказания. По ее версии, она предприняла все зависящие от нее меры. Так, в своем письменном отзыве женщина указала, что «на входной двери в магазин были размещены информационные материалы об обязательном использовании средств индивидуальной защиты».

Кроме запрещающего объявления в магазине имелись маски для продавцов и для посетителей, а также дезинфицирующие средства. Внутри нанесена дистанционная разметка, а с продавцом был проведен инструктаж. Также, по версии ответчицы, продавщица не обслуживала посетителя, который после того, как его попросили надеть маску, покинул магазин.

По ее мнению, если кого-то и стоит наказать за происшедшее, так это работника магазина. Она заявила, что ее самой в момент фиксации нарушения в торговой точке не было. Однако суд пришел к выводу о наличии в действиях руководителя потребительского общества вины.

По его логике, объявление на входе в магазин «не свидетельствует о принятии достаточных мер по обеспечению запрета допуска граждан на объект розничной торговли». А то, что посетитель без маски не обслуживался продавцом, «по рассмотренному делу правового значения не имел». В результате главу потребительского общества наказали предупреждением.

Она обжаловала это решение в областном суде, потребовав провести переоценку имеющихся в деле доказательств. Но областная судебная коллегия сочла, что райсуд правильно оценил ситуацию и вынес законное и справедливое решение. Этот случай доказывает, что всю ответственность несет именно руководитель предприятия, а не рядовые работники.

ИА «Орелград»