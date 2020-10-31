В Орле ГАИ из-за сбоев вернет «живую очередь»

Госавтоинспекция проинформировала о новом порядке оказания услуг.

Орловская Госавтоинспекция на своем официальном сайте разъяснила временный порядок получения государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях. Сообщается, что в ближайшее время прием граждан будет осуществляться с использованием как электронной очереди, так и в порядке «живой очереди».

«Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал было затруднительно, — говорится в сообщении УГИБДД. — В настоящее время принимаются необходимые меры по восстановлению механизма взаимодействия. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь станет доступной».

Об устранении технического сбоя и возобновлении приема граждан через портал госуслуг полиция обещает сообщить дополнительно. До этого времени гражданам рекомендовано непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.

Прием граждан будет проводиться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. Кроме того, во избежание большого скопления граждан руководству регистрационно-экзаменационного подразделения дали право менять режим работы. Сообщается, что в случае необходимости могут быть увеличены как часы приема, так и число задействованных сотрудников.

ИА «Орелград»