Клычков выздоровел от коронавируса

Губернатор уже поехал осматривать стройки
Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что вылечился от коронавируса.
Глава региона записал сториз в Instagram. Он пожелал здоровья всем, кто ещё болеет, и добавил, что отправился на объезд строек — в том числе реконструкцию стадиона им. Ленина и благоустройство парка Победы.
Клычков и его семья заразились коронавирусом три недели назад. Кроме губернатора, COVID-19 подхватили спикер орловского облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, а также председатель горсовета Орла Василий Новиков.
ИА Орелград