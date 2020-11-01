Клычков выздоровел от коронавируса

Губернатор уже поехал осматривать стройки

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал, что вылечился от коронавируса.

Глава региона записал сториз в Instagram. Он пожелал здоровья всем, кто ещё болеет, и добавил, что отправился на объезд строек — в том числе реконструкцию стадиона им. Ленина и благоустройство парка Победы.

Клычков и его семья заразились коронавирусом три недели назад. Кроме губернатора, COVID-19 подхватили спикер орловского облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, а также председатель горсовета Орла Василий Новиков.

ИА Орелград