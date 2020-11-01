В Орле оперативно осудили избившего сожительницу мужчину

С момента преступления прошло всего четыре месяца.

В Орле вынесен обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя. Было установлено, что он изрядно поколотил свою сожительницу в ходе пьяной ссоры. Как пояснили в суде Железнодорожного района города Орла, гражданин был обвинен по ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Преступление он совершил поздним вечером 26 июня 2020 года. Как установили следствие и суд, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. Он повздорил с сожительницей, которая тоже была пьяной. Конфликт разгорелся до такой силы, что мужчина принялся избивать женщину руками и ногами. Затем он пустил в ход палку.

Потерпевшая получила множество травм, включая закрытые переломы левой руки и кисти правой руки, сотрясение головного мозга и ушибы головы. Расследование было проведено очень оперативно. Практически ровно через четыре месяца после совершения преступления суд, изучив все обстоятельства дела, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В пресс-службе суда Железнодорожного района уточнили, что отбывать наказание осужденный будет в колонии строго режима. Выяснилось, что преступление он совершил при рецидиве – у него имеется непогашенная судимость по другому делу. Впрочем, приговор еще не вступил в законную силу, так как у осужденного есть право на его обжалование.

ИА «Орелград»