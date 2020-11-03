Мишустин даст орловцам почти 27,5 млн рублей на лекарства от COVID-19

Деньги предназначены тем, кто лечится на дому.

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Орловщине 27,6 млн рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Деньги поступят из резервного фонда правительства страны.

Дополнительные средства пойдут на закупку лекарств тем, кто с подтвержденным диагнозом коронавирус лечится на дому под наблюдением врачей, то есть амбулаторно.

— Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Всего распоряжением Мишустина регионам выделили на эти цели более 5 млрд рублей. Деньги обещают перечислить по назначению «в максимально короткие сроки», чтобы «руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств».

ИА «Орелград»