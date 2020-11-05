Орловчанку будут судить за убийство мужа

Она зарезала супруга, будучи в состоянии аффекта.

Орловские следователи заявили об окончании расследования уголовного дела по довольно редкой статье. Жительницу Орловского района считают виновной в совершении убийства в состоянии аффекта.

Трагедия произошла в августе этого года. По версии следствия, за нож 50-летнюю орловчанку вынудило взяться поведение супруга. В тот день он «в очередной раз избил и оскорбил» ее, чем вызвал у женщины «сильное душевное волнение – аффект». Находясь в этом состоянии, жена ударила мужа ножом в грудь. «От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что супруг обвиняемой ранее вел «аморальный образ жизни», часто бил и унижал жену.

Дело передано в суд. Как правило, за убийство, совершенное в состоянии аффекта, выносятся более мягкие приговоры, часто с условным сроком, т.к. поведение жертвы и состояние преступника суд оценивает как смягчающие обстоятельства.

ИА «Орелград»