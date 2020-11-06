Клычкову осталось несколько дней на поручение Голиковой

Люди из групп риска должны получить вакцину от гриппа до 15 ноября.

Властям Орловской области осталось несколько дней, чтобы отчитаться о выполнении поручения правительства. Как уже писал «Орелград», по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой до 12 ноября в регионе должна быть усилена иммунизация от гриппа. В правительстве Орловской области решили привить 75% населения из групп риска за 10 дней.

Темпы вакцинации в регионе рассмотрели на заседании регионального оперштаба 5 ноября. Сообщается, что в настоящее время на Орловщине привито более 34% населения. Это 191155 взрослых (54% от плана) и свыше 55 тыс. детей (82%).

— До 15 ноября вакцинацией против гриппа планируется охватить не менее 75% населения из групп риска, предусмотренных Национальным календарем профилактических прививок, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Правительство поставило задачу завершить иммунизацию в максимально короткие сроки. Очевидно, это потребует привлечение медперсонала и массовых визитов людей в поликлиники. При этом в последние дни орловцы регулярно жалуются в соцсетях на огромные очереди в поликлиниках. Для того, чтобы попасть к участковому терапевту, больным людям приходится стоять по несколько часов.

ИА «Орелград»