Правительство указало Клычкову на недостатки орловской медицины

Речь идет об онкологических больных, а также иммунизации от гриппа.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание по ситуации в системе здравоохранения в регионах. По его итогам от губернаторов потребовали в кратчайшие сроки устранить зафиксированные сбои. Орловщина в протоколе по итогам совещания упоминается дважды.

Так, губернатору Орловской области до 12 ноября необходимо усилить иммунизацию населения от гриппа. А уже к 3 ноября в регионе каким-то образом должна повыситься «доступность оказания помощи онкологическим больным».

Тем временем, как уже писал «Орелград», общественный активист Елена Шураева, которая ранее потребовала отдать главу регионального облздрава Ивана Залогина под суд, написала письмо президенту Владимиру Путину. Среди прочего она пожаловалась, что Залогин сообщает «недостоверные сведения» о «состоянии системы здравоохранения в Орловской области», тогда как в регионе наблюдается «острая нехватка медицинских кадров».

Telegram-канал «Незыгарь», который опубликовал копии протоколов заседания у Голиковой, со ссылкой на экспертов отмечает: «главам регионов дан сигнал, что пора избавлять свои правительства от неэффективных кадров, пока дело не дошло до самих губернаторов». По мнению аналитиков, сегодня «губернаторы и главы недостаточно вовлечены в ковид-повестку, многие предпочитают формально комментировать ситуацию, тогда как сейчас требуется больше эмпатии и вовлеченности в проблемы граждан».

ИА «Орелград»