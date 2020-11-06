Орловчанка выиграла в лотерею автомобиль

Но выигрыш решила взять деньгами.

Орловчанка Инна Шахапова стала победительницей 1354-го тиража «Русского лото». Женщина выиграла автомобиль стоимостью 600 000 рублей.

Обладательница счастливого билета рассказала, что они с мужем всегда «выбирают билеты наобум». Считают, что «если уж и должно повезти, то это случится, и придумывать какую-то особенную тактику не обязательно».

На этот тираж супруги купили сразу несколько билетов. О своем выигрыше они узнали не сразу.

– Мы очень интересно узнали об этом. Муж пошел в лотерейный киоск покупать билет на следующий тираж, а продавец сказала, что у нее купили билет, который выиграл крупную сумму. В тот момент муж даже и не думал, что это он, — рассказала Инна организаторам лотереи. — Позже дома он проверил результаты розыгрыша в интернете. Мы так радовались, не описать словами.

Примечательно, что накануне выигрыша победительница заметила, что ей всюду попадаются парные числа, будь то время, или номера домов, или машин. Жительница Орла не предала этому значения, а после новости о выигрыше, сразу же об этом вспомнила. По ее словам, возможно, судьба посылала знаки, ведь в номере их судьбоносного билета были парные числа.

На сайте «Русского лото» рассказали, что Инна по профессии бухгалтер, а ее муж военный пенсионер. Свой выигрыш супруги оформили деньгами, а как их будут тратить — еще думают.

ИА «Орелград»