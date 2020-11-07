Чиновники отчитались об успешном вкладе в борьбу с криминалом

В Болхове признали эффективной программу профилактики правонарушений.

Власти Болховского района утвердили муниципальную программу «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью на 2021-2023 годы». Из районного бюджета на ее реализацию планируется выделить 93,6 тысячи рублей, то есть выделять будут по 31,2 тысячи рублей в год. Исполнителями программы станут чиновники районной администрации и сельских поселений.

Новый документ стал правопреемником аналогичной программы, действие которой было рассчитано на 2018-2020 годы. В паспорте отмечено, что реализация предыдущей программы оказала «положительное влияние в данном направлении». В частности, из мини-отчета следует, что запланированными мероприятиями было достигнуто снижение уровня преступности в целом.

Так, согласно приведенной статистике, программа помогла снизить количество преступлений в Болховском районе со 184 в 2015 году до 152 в 2019 году. За 9 месяцев 2020 года их было зарегистрировано 103. Кроме того, законопослушнее стали несовершеннолетние. Если в 2018 году доля преступлений, совершенных подростками, в их общем количестве составляла 1,39 процента, то в 2019-2020 годах она снизилась до 0,81 процента.

«Наметилось снижение рецидивной преступности — с 95 преступлений в 2015 году до 56 в среднем за 2018-2020 годы, — говорится в паспорте программы. — Количество преступлений в общественных местах уменьшилось с 51,6 процента в 2015 году до 18,05 и 18,42 процента в 2018 и 2019 годах от общего числа преступлений».

Несмотря на позитивные данные, авторы документа считают, что «складывающаяся оперативная обстановка требует принятия дополнительных мер по совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления с правоохранительными органами в борьбе с преступностью, в проведении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, охрану общественного порядка и общественной безопасности».

Кроме того, судя по преамбуле, успешная борьба с криминалом невозможна без формирования здорового образа жизни и укрепления материально-технической базы в сельских поселениях Болховского района.

ИА «Орелград»