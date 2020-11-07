Парахин успел утвердить зарплаты руководителям МУПов

Экс-глава Орловского района подписал постановление в последний день работы.

Орловский районный Совет народных депутатов внес изменения в положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий. Примечательно, что решение было принято 27 октября на той же сессии, на которой теперь уже бывший глава Орловского района Юрий Парахин досрочно сложил свои полномочия. В тот же день он был избран мэром города Орла. Однако постановление райсовета Юрий Парахин успел подписать – судя по дате, сделал он это 27 октября, то есть в последний день своей работы на предыдущем посту.

Что касается самого постановления, то оно устанавливает градацию для руководителей МУПов. Их должностной оклад будет зависеть от количества подчиненных. За основу взят минимальный размер оплаты труда в РФ. Его будут умножать на коэффициент кратности, зависящий от численности работников предприятия. Самый низкий коэффициент в размере 3,4 предусмотрен для МУПов, в штате которых находится менее 10 человек. То есть, оклад главы такого МУПа составит один МРОТ, умноженный на 3,4.

Самый большой коэффициент кратности предусмотрен для МУПов с численностью работников от 99 до 125 человек. Оклад главы такого предприятия составит пять минимальных размеров оплаты труда в РФ. Естественно, директорам положены и премии, а также материальная помощь к очередному отпуску в размере одного оклада и единовременная выплата к профессиональному празднику также в размере одного оклада.

Постановлением предусмотрена и иная материальная помощь. Ее будут выплачивать в случае бракосочетания главы МУПа, рождения у него ребенка, смерти его близких родственников, в связи с его тяжелым заболеванием, а также в связи с юбилейной датой. При этом юбилеем будет считаться 50-летие или другое следующее за ним пятилетие. Добавим, что в Орловском районе каждый руководитель МУП имеет право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 5 календарных дней. Предоставляется он «в связи с ненормированным рабочим днем».

ИА «Орелград»