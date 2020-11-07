В Орле девушку строго наказали из-за желания вымыть голову

Под суд орловчанка попала по обвинению в грабеже.

Железнодорожный районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы, которая ранее уже была судима и отбывала наказание, в частности, по делу о незаконном обороте наркотиков и краже. В данном случае ее обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, то есть грабеж).

Грабителем девушка стала из-за отсутствия средств и, видимо, желания хорошо выглядеть. Из материалов дела следует, что она вошла в торговый зал магазина «Пятерочка» и взяла со стеллажа три флакона шампуня для укрепления и роста волос стоимостью 223,99 рубля каждая. Шампунь она положила в свою сумочку и попыталась выйти из магазина, не заплатив за товар.

Однако ее действия заметила сотрудница магазина, из-за чего дело и было возбуждено по статье о грабеже. Девушку задержали возле кассы, то есть сам «грабеж» она даже не смогла совершить. Тем не менее, ее обвинили в том, что она, «удерживая при себе вышеуказанные шампуни, пыталась с ними скрыться, чем причинила бы материальный ущерб в размере 671,97 рубля».

В судебном заседании подсудимая с предъявленным ей обвинением согласилась полностью и раскаялась в содеянном. Подвело ее то, что «грабеж» она пыталась совершить в период неснятых и непогашенных судимостей за совершение предыдущих преступлений. Девушка только недавно вышла из колонии, где, кстати, получила удовлетворительную характеристику. В результате ей было назначено наказание в виде 2 лет исправительных работ с удержанием в доход государства 5 процентов из заработной платы.

ИА «Орелград»