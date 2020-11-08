Ловить бабочек и складывать радиоактивные отходы запретили под Орлом

Особый режим охраны введен для вновь созданного природного памятника.

В Орловской области официально увеличилось количество памятников природы. Такой статус, например, по решению областных властей получил объект под названием «Луговая степь у реки Озерка». Отныне это — особо охраняемая природная территория регионального значения. Она расположена в Залегощенском районе, в 5 километрах к югу от деревни Красное. Ее площадь составляет 3 гектара. Границы были определены при помощи спутника.

Согласно постановлению правительства Орловской области, отныне в границах памятника природы «Луговая степь у реки Озерка» запрещается любая хозяйственная деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности. В частности, запрещено создание там объектов размещения и хранения любого мусора, а также радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

Под запрет попали проведение геологоразведочных работ, поиск и добыча полезных ископаемых, проезд и стоянка всех видов транспортных средств, сбор зоологических и ботанических коллекций, а также палеонтологических образцов. Местным жителям стоит обратить внимание на то, что на указанной территории теперь запрещен прогон и выпас сельскохозяйственных животных, а также организация для них летних лагерей.

Бдительными надо быть и туристам, которые пожелают посетить этот памятник природы. На его территории нельзя разводить костры, протаптывать новые тропинки, устраивать стоянки, устанавливать палатки и тенты.

ИА «Орелград»