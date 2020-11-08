Орловцам разрешили сыграть в шахматы по-быстрому

8.11.2020 | 13:38 Новости, Спорт

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Власти определились с форматом и планом проведения состязаний.

Управление физической культуры и спорта Орловской области издало приказ, который окончательно устанавливает формат проведения физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Их разрешено проводить, но без участия зрителей и с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Напомним, ранее такое решение принял региональный оперативный штаб по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Теперь это решение узаконено. Облуправление рекомендовало властям на местах обеспечить проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе выполнение нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с учетом своего приказа.

Между тем, администрация города Орла сообщила о возобновлении проведения спортивных состязаний. Городское управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта уже отчиталось о первых прошедших матчах муниципального первенства по волейболу. Кроме того, в ближайшее время пройдет чемпионат и первенство города по армреслингу.

На 14 ноября намечено проведение турнира по дзюдо, посвященного памяти тренера Селихова, и первенства областного центра по вольной борьбе. С 20 по 22 ноября в Шахматно-шашечной спортивной школе пройдет турнир по быстрым шахматам, а в Городском спортивно-оздоровительном центре — первенство Орла по боксу. Кроме того, на 21-22 ноября запланировано проведение муниципального первенства по спортивной гимнастике.

ИА «Орелград»

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