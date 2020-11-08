Стало известно, как день рождения Русанова отметят в Орле

В честь знаменитого полярника в Орле проведут несколько мероприятий.

Орловский областной краеведческий музей обнародовал план мероприятий, которые пройдут в Орле в честь дня рождения Владимира Русанова. 15 ноября знаменитому полярному исследователю исполнилось бы 145 лет. Напомним, в Орле действует дом-музей Русанова, который является филиалом краеведческого музея.

Как сообщили организаторы, торжества начнутся 12 ноября. В этот день в мемориальном доме-музее в режиме онлайн пройдет межрегиональная конференция, в которой примут участие современные исследователи. Они обсудят вопросы, «связанные с жизнью и деятельностью геолога и полярного путешественника Владимира Русанова».

По окончании конференции будет открыта фотовыставка «Полярными маршрутами Владимира Русанова». Автор работ – фотограф Анна Золотина – в 2010 году приняла участие в плавании яхты «Апостол Андрей». Судно прошло тем же маршрутом, по которому в 1910 году экспедиция Владимира Русанова совершила обход Северного острова Новой Земли.

13 ноября дом-музей откроет свои двери для посетителей после ремонта. А на 14 ноября запланировано проведение онлайн-викторины «Полярная эстафета». Как пояснили организаторы, участники «смогут проверить и укрепить свои знания о Севере, а также познакомиться с неизвестными фактами и открыть для себя много нового».

Кроме того, планируется награждение победителей и призеров регионального конкурса творческих работ «Мой земляк – Владимир Русанов», взявшего старт еще в январе этого года. Он проводился среди учеников 4-11 классов по пяти номинациям. В конкурсе принял участие 31 ученик из 18 школ региона. Победители и участники конкурса получат грамоты и памятные подарки.

ИА «Орелград»